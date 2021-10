Αστυνομικός έβγαλε όπλο στους οπαδούς της Μπρόντμπι που πλησίασαν το πούλμαν της Κοπεγχάγης

Οπαδοί της Μπρόντμπι προσπάθησαν να πλησιάσουν το πούλαμν της Κοπεγχάγης μετά το ντέρμπι και αστυνομικός έβγαλε όπλο για να τους... απομακρύνει!

Απίστευτο σκηνικό στη Δανία! Αμέσως μετά το τέλος του ντέρμπι ανάμεσα στη Μπρόντμπι και την Κοπεγχάγη, οπαδοί της πρώτης επιχείρησαν να πλησιάσουν το πλούλμαν της αντιπάλου του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, αστυνομικός που ήταν στο σημείο έβγαλε... όπλο και απείλησε πως θα το χρησιμοποιήσει αν δεν κάνουν πίσω. Πιθανότατα, το συγκεκριμένο όπλο εκτοξεύει πλαστικές σφαίρες και όχι αληθινές. Αξίζει πάντως να σημειωθεί, πως μετά την αναμέτρηση υπήρξαν επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς των δυο ομάδων και την αστυνομία.

After the game, one of the policemen pulled out a gun and started aiming at Brondby supporters who were heading towards the FC Copenchagen team bus. (in the background) pic.twitter.com/L3S1dndC2d