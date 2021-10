Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στη μάχη της Κοπεγχάγης (vid)

Καμία έκπληξη από τον Ραζβάν Λουτσέσκου αναφορικά με το αρχικό σχήμα που θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο αποψινό παιχνίδι του «Parken» κόντρα στην Κοπεγχάγη για την 3η αγωνιστική του Europa Conference League.

O Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ κατεβάζει τους «ασπρόμαυρους» με το σχήμα που δοκίμασε στις δύο τελευταίες προπονήσεις.

Ο Πασχαλάκης θα είναι κάτω από την εστία με τον Σίντκλεϊ να επιστρέφει στο αριστερό άκρο της άμυνας και τους Μιχάι-Μιχαηλίδη στο κέντρο, ενώ ο Τέιλορ θα ξεκινήσει εκ νέου στο δεξιό άκρο.

Ο Λουτσέσκου ξέρει ότι οι συνεχόμενοι αγώνες κάθε τρεις μέρες δίνουν κίνητρο και την ευκαιρία να ξεχάσεις, όμως στις δοκιμές των τελευταίων προπονήσεων έδειξε ότι θα δώσει ανάσες στους Βιεϊρίνια, Βαρέλα, Αουγκούστο, ενώ με δεδομένη την απουσία του Κούρτιτς θα ξαναδούμε στο χορτάρι το δίδυμο Εσίτι-Σβαμπ. Ο φορμαρισμένος Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα ξεκινήσει στο δεξιό «φτερό» της επίθεσης, στην απέναντι πλευρά θα δούμε τον Μιτρίτσα, τον Μπίσεσβαρ σε ρόλο επιτελικού μέσου και τον Σφιντέρσκι, αντί του Άκπομ, στην κορυφή της επίθεσης.

