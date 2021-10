Τo μήνυμα του ΠΑΟΚ στον Ζέκα: «Μείνε δυνατός»!

Οι «ασπρόμαυροι» έστειλαν, μέσω του επίσημου λογαριασμού τους στο twitter, το δικό τους μήνυμα συμπαράστασης προς τον άτυχο μέσο της Κοπεγχάγης.

Ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στις 21 Οκτωβρίου στην Κοπεγχάγη, για τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Europa Conference League, αλλά στο δρόμο του δε θα βρεθεί ο Κάρλος Ζέκα.

Ο αρχηγός της Κοπεγχάγης είχε ραντεβού με την ατυχία και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, μετά τη ρήξη χιαστών που υπέστη, με αποτέλεσμα τόσο η Κοπεγχάγη, όσο και η Εθνική Ελλάδας να χάσουν τις πολύτιμες υπηρεσίες του στη μεσαία γραμμή.

Οι «ασπρόμαυροι», με μήνυμα τους στο Twitter, ευχήθηκαν στον Κάρλος Ζέκα να επιστρέψει σύντομα πίσω, πιο δυνατός και υγιής.

Stay strong and get back soon and healthy Carlos #PAOK #Reloaded https://t.co/ScbfgxZSWc