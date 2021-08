Βέιλε - Κοπεγχάγη 0-4: Σούπερ η αντίπαλος του ΠΑΟΚ!

Η Κοπεγχάγη ήταν εντυπωσιακή, διέλυσε με 4-0 εκτός έδρας τη Βέιλε και συνεχίζει αήττητη στο πρωτάθλημα,. Γκολ ο Ζέκα για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ.

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Conference League ήταν καταιγιστική, διέλυσε με 4-0 εκτός έδρας τη Βέιλε, διατήρησε το αήττητο και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας. Η Κοπεγχάγη μπήκε δυνατά και μόλις στο 18ο λεπτό άνοιξε το σκορ με τον Λεράγκε. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο και στο 24ο λεπτό ο Μπίελ πέτυχε το 2-0. Ο Κάρλος Ζέκα ήταν εξαιρετικός και στο 54' βρήκε δίχτυα σημειώνοντας το 3-0. Ο Στάγκε στο 78ο λεπτό διαμόρφωσε το 4-0, με την αντίπαλο του ΠΑΟΚ να δείχνει πως είναι το μεγάλο φαβορί για τον φετινό τίτλο στη Δανία.

Κοπεγχάγη: Γκραμπάρα, Κρίστανσεν (70′ Μπένγκστον), Μποΐλενσεν, Κοτσολάβα, Ντικς (81′ Χόιλουντ), Στάγκε, Ζέκα (70′ Μπάλντουρσον), Λεράγκερ, Μπόβινγκ (81′ Σινγκ), Βινκ, Μπίελ (81′ Άνκερσεν).



