ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του «Δικέφαλου» εναντίον της Ριέκα

Ο Χοσέ Κρέσπο επιστρέφει στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τη Ριέκα, ενώ και ο Κάρολ Σφιντέρσκι παίρνει φανέλα βασικού αντί του τραυματία Νέλσον Ολιβέιρα.

Δύο αλλαγές έχει η αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, σε σχέση με το δεύτερο παιχνίδι κόντρα στην Μποέμιαν, για την πρώτη αναμέτρηση των playoffs του Europa Conference League κόντρα στη Ριέκα.

Ο Χοσέ Κρέσπο επιστρέφει στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στον Φερνάντο Βαρέλα, ενώ ο Κάρολ Σφιντέρσκι θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης, με δεδομένη την απουσία του τραυματία Νέλσον Ολιβέιρα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν πρόκειται να αλλάξει τακτική προσέγγιση, θα επιμείνει στο 4-2-3-1, με τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια, στα δύο άκρα της αμυντικής τετράδας τους Ροντρίγκο (δεξιά) και Βιεϊρίνια (αριστερά).

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα ξεκινήσουν οι Κούρτιτς και Σβαμπ, ενώ η μεσοεπιθετική γραμμή θα αποτελείται από τους Ζίβκοβιτς (δεξιά), Καντουρί (αριστερά) και τον Μπίσεσβαρ σε ρόλο «δεκαριού».



