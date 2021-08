Τότεναμ: Χωρίς τον Κέιν στην Πορτογαλία για το ματς με την Πάσος Φερέιρα (pic & vid)

Ο Χάρι Κέιν δεν ταξίδεψε μαζί με την υπόλοιπη αποστολή της Τότεναμ, στην Πορτογαλία για τον αγώνα με την Πάσος Φερέιρα, με αποτέλεσμα τα σενάρια μεταγραφής του να φουντώσουν ακόμα περισσότερο.

Ναι μεν ο Χάρι Κέιν δηλώθηκε στη λίστα του Europa Conference League, ωστόσο σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα δεν ταξίδεψε μαζί με την υπόλοιπη αποστολή στην Πορτογαλία για το πρώτο ματς με την Πάσος Φερέιρα.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, οι φήμες περί αποχώρησης του από την ομάδα, φούντωσαν ακόμα περισσότερο. Ο αρχηγός της Τότεναμ , φέρεται να είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος με τον πρόεδρο της Τότεναμ, Ντάνιελ Λέβι, για το γεγονός ότι δεν τον αφήνει να αποχωρήσει από τον σύλλογο για την Μάντσεστερ Σίτι.

Την ίδια ώρα που τα βρετανικά ΜΜΕ μιλούν για πρόταση ύψους 130 εκατομμυρίων λιρών από τους Πολίτες. Πάντως, η απουσία του από την αποστολή της ομάδας, όπως αναφέρουν στην Αγγλία, δεν έχει να κάνει σχετικά με το συμβόλαιό του αλλά με την φυσική του κατάσταση.

Ο Νούνο Εσπιρίτο ευελπιστεί να έχει στη διάθεσή του, τον Χάρι Κέιν στο ματς της Κυριακής (22/08, 16:00) με την Γουλβς, για την 2η αγωνιστική της Premier League.

✈️ No sign of Harry Kane with the Tottenham squad heading to Portugal for their Europa Conference League game against FC Pacos de Ferreira.



📸 Only eight players were shown in the video Tottenham posted, so this doesn't mean he hasn't travelled. pic.twitter.com/Se0uwWmn4x