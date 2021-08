Οι Ιρλανδοί της Μποέμιαν στο δρόμο για τη Θεσσαλονίκη (pics)

Η αποστολή της Μποέμιανς αναχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (10/8) από το Δουβλίνο με προορισμό την «καυτή» Θεσσαλονίκη.

Το ταξίδι των σχεδόν τεσσάρων ωρών από το Δουβλίνο στη Θεσσαλονίκη υποχρέωσε τους ανθρώπους της Μποέμιαν να πετάξουν δύο μέρες πριν από τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

Εκτός από επιπλέον ξεκούραση οι Ιρλανδοί θα επιδιώξουν να προσαρμοστούν και στις καιρικές συνθήκες και την τεράστια διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο πόλεων όταν σήμερα στο Δουβλίνο η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Η ιρλανδική ομάδα θα προπονηθεί αύριο το απόγευμα (19:00) στο γήπεδο της Τούμπας, ενώ η συνέντευξη Τύπου τους είναι προγραμματισμένη για τις 20:05 αποκλειστικά και μόνο για διαπιστευμένους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

