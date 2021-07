Sold out μέσα σε λίγες μόνο ώρες το Μποέμιανς-ΠΑΟΚ (pic)

Οι φίλοι της ιρλανδικής ομάδας «εξαφάνισαν» μέσα σε λίγες ώρες όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για την πρώτη αναμέτρηση της Τρίτης (3/8) κόντρα στον ΠΑΟΚ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

To μεσημέρι της Παρασκευής (30/7) κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα το βράδυ της Τρίτης στο «Aviva Stadium» του Δουβλίνου και μέσα σε λίγες μόνο ώρες εξαντλήθηκαν από τους φίλους των Μποέμιανς.

Όπως γνωστοποίησε ο ιρλανδικός σύλλογος τα 8.000 εισιτήρια, που ήταν διαθέσιμα για την πρώτη αναμέτρηση απέναντι στον ΠΑΟΚ, διατέθηκαν στους φίλους της ομάδας, ένα ακόμη δείγμα του ενθουσιασμού που υπάρχει στις τάξεις των «Bohs» για το τρίτο φετινό ευρωπαϊκό εντός έδρας αγώνα στο 51.700 θέσεων «Aviva Stadium», που λόγω και των μέτρων για τον κορονοϊό θα ανοίξει ελάχιστες θύρες του.

Tuesday's Bohs v PAOK Europa Conference League qualifier at the Aviva Stadium is now sold out. pic.twitter.com/SMLLmMaFpI