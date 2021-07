Conference League: Άλλαξε ώρα το ματς της ΑΕ Λεμεσού λόγω καύσωνα (pic)

Οι υψηλές θερμοκρασίες στην Κύπρο προκάλεσαν τη μετάθεση του αγώνα της ΑΕΛ κόντρα στη Βλάζνια για τον 2ο προκριματικό του Conference League, που ήταν προγραμματισμένος για τις 17:30 (22/7).

Σπανίζει σε ματς ευρωπαϊκών διοργανώσεων το φαινόμενο αλλαγής ώρας. Στην περίπτωση, όμως, της ΑΕ Λεμεσού για το ματς του Conference League κόντρα στην αλβανική Βλάζνια, κρίθηκε απαραίτητο να μετακινηθεί η ώρα έναρξης για το καλό της υγείας των ποδοσφαιριστών.

Η UEFA είχε προγραμματίσει τον αγώνα για τις 17:30, απόγευμα Πέμπτης (22/7), με την ένωση ποδοσφαιριστών της Κύπρου να εισηγείται τη μετάθεση του ματς λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που θα αγγίξει τους 37 βαθμούς. Το αίτημα εισακούστηκε από τη διοργανώτρια αρχή και τη FIFPRO κι έτσι η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 20:00.

Because of high temperatures in #Cyprus, @UEFA will delay Thursday’s Europa Conference League game at @AELimassolFC until 8 p.m.



This follows a request by @PASPcyprus and the club, with FIFPRO support



Read about our views on extreme heat in football: https://t.co/iExWYYWhUb pic.twitter.com/NdWEEAZ2jk