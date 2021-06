ΑΕΚ – Άρης: Oι αντιπαλοί τους στο πρώτο Conference League!

Στην πρώτη, ιστορικά, διοργάνωση του Conference League από την UEFA οι ΑΕΚ και Άρης έμαθαν τους αντιπάλους τους στον β' προκριματικό γύρο, για τις ευρωπαϊκές τους περιπέτειες τη νέα σεζόν στο νεοσύστατο τουρνουά!

Το Conference League θα κάνει πρεμιέρα στην ποδοσφαιρική χρονιά 2021-2022 και στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί στην β' φάση των προκριματικών από ΑΕΚ και Άρη, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται στον αμέσως επόμενο γύρο.

Η «Ένωση» κληρώθηκε με τον νικητή του ζευγαριού Βέλεζ (Βοσνία) – Κόλερεϊν (Β. Ιρλανδία), ενώ, οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης θα κληθούν ν' αντιμετωπίσουν την Αστάνα, έχοντας βρεθεί στους ανίσχυρους της διαδικασίας...

Δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες όλα τα ζευγάρια:

Here are the results from the main path of the second qualifying round:⚽️



All of the ties created today will be played on the 22nd and 29th of July 2021🏟 pic.twitter.com/7ieRML0Q5g