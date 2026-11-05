Ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet την εμφάνιση του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και τα λάθη που θα μπορούσαν να του κοστίσουν τη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό στη Μαδρίτη, επικρατώντας της Ρεάλ με 115-112 στην παράταση, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν.

Η ομάδα του Gazz Floor by Novibet ανέλυσε την εμφάνιση του Τριφυλλιού στην έδρα των Ισπανών, αλλά και τυχόν αστοχίες που εντόπισε στο παιχνίδι του με τη Βασίλισσα.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου κάνοντας ένα γενικό σχόλιο υποστήριξε πως το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέπεσε σε αρκετά αμυντικά λάθη κατά τη διάρκεια του ματς, τα οποία χαρακτήρισε ως «παιδικά» κι επέτρεψαν στον αντίπαλο να μειώσει τη διαφορά στο σκορ.