«Βασιλικές» προτάσεις από την Kingbet για τελικούς Final Four και Serie A

Οι σημερινές προτάσεις για στοιχηματισμό της Kingbet.

Μία εξαντλητική σεζόν, που πέρασε από πολλά κύματα φτάνει στο τέλος της στη φετινή Ευρωλίγκα. Απόψε διεξάγονται οι δύο τελικοί, μικρός και μεγάλος. Ο Ολυμπιακός, δυστυχώς, θα βρίσκεται στον μικρό μετά από το τεράστιο τρίποντο του Μίσιτς στο φινάλε του αγώνα με την Εφές.

Απέναντί του θα βρεθεί η Μπαρτσελόνα, που έκανε χαρακίρι κόντρα στη Ρεάλ χάνοντας διψήφιες διαφορές. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες μεταξύ τους στη φετινή σεζόν. Είναι τεράστια η απογοήτευση των παικτών της Μπαρτσελόνα με τόσα χρήματα που δαπανήθηκαν φέτος για να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Η αλήθεια είναι πως οι Καταλανοί στηρίζονται περισσότερο στο ατομικό ταλέντο και τις προσωπικές ενέργειες, ενώ ο Ολυμπιακός είναι ομάδα συνόλου. Υπό αυτές τις συνθήκες το χάντικαπ των 5,5 πόντων που δίνονται στην ελληνική ομάδα φαντάζει υπερβολικό και οδηγεί στο διπλό του 1.85 στα προγνωστικα στοιχηματος μπασκετ!

Στον μεγάλο τελικό έχουμε την πολυνίκη Ρεάλ των δέκα τίτλων κόντρα στην κάτοχο Εφές. Οι Τούρκοι είναι ξεκάθαρο πως λειτουργούν με συγκεκριμένο πλάνο στη διοργάνωση τα τελευταία χρόνια. Μπαίνουν χαλαρά, κρατάνε δυνάμεις και φορτσάρουν στα κρίσιμα. Απέκλεισαν τον Ολυμπιακό με 77-74. Ακριβώς την ίδια διαφορά, δηλαδή, με τη νίκη της Ρεάλ κόντρα στην Μπάρτσα (86-83).

Οι Ισπανοί είναι ομάδα του Λάσο. Ξέρει τους παίκτες του σαν ανοιχτό βιβλίο. Μπροστάρης φυσικά ο Γιουλ, για τον οποίο ο έμπειρος κόουτς τόνισε μετά τον ημιτελικό πως αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ομάδας. Εξάλλου είναι και ο παίκτης που με δικό του λέι απ έφερε τη διαφορά στους τρεις πόντους για την ομάδα του στο κρίσιμο σημείο. Οι Τούρκοι υπερτερούν σε ταλέντο, ενώ η Ρεάλ είναι περισσότερο ομάδα μέρας. Το σίγουρο είναι πως έχουμε να κάνουμε με δύο από τις καλύτερες επιθέσεις της φετινής διοργάνωσης.

Η Ρεάλ σκοράρει κατά μέσο όρο 78 πόντους και η Εφές 82,9. Η στατιστική οδηγεί ξεκάθαρα στο over 154,5 παρά την κρισιμότητα ενός τέτοιου αγώνα. Δεν είναι ομάδες που θα οδηγήσουν τη μάχη στο ξύλο και την επαφή. Ο νικητής αναμένεται να βγει πάνω από τους 78 πόντους, όπως συνέβη φέτος και στα δύο μεταξύ τους. Το ένα το πήραν οι Τούρκοι με 93-90 και το άλλο οι Ισπανοί με 82-69. Στο 1.85 παίζεται το over 154,5. Σε πιο ειδικά μονοπάτια υπάρχει και το over 77,5 στους πόντους της Εφές στο 1.82!

Το διπλό της Φιορεντίνα τη Δευτέρα στη Γένοβα κόντρα στη Σαμπντόρια έφτασε στο 1.55 από το αρχικό 2.05, επειδή οι Γενοβέζοι μπήκαν στο γήπεδο έχοντας ήδη εξασφαλίσει την παραμονή. Τελικά έριξαν για... πλάκα τέσσερα γκολ στους «βιόλα» και τους έκαναν να τρέχουν πλέον για να πάρουν το εισιτήριο για την Ευρώπη. Το θετικό για τους Τοσκανούς είναι ότι με νίκη σήμερα στο «Αρτέμιο Φράνκι» είναι σίγουρα στο Κόνφερενς Λιγκ. Θετικό επίσης ότι η Γιουβέντους δεν έχει το παραμικρό κίνητρο έχοντας ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Τσάμπιονς Λιγκ. Ιδανικότητες συνθήκες για να φτάσει στο πολύτιμο τρίποντο δεν θα μπορούσε να βρει η ομάδα του Βιντσέντζο Ιταλιάνο. Στο 1.85 παίζει ο άσος.