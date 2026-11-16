Εθνική Ελλάδας: Πότε γίνονται τα ματς των προκριματικών
Η Ελλάδα θα μάθει στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ τους αντιπάλους της στα προκριματικά του Euro 2028 κι αν θα είναι σε όμιλο των πέντε (πιθανότερο) ή τεσσάρων ομάδων.
Η Εθνική από τη στιγμή που βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας θα είναι επικεφαλής στον όμιλό της. Αν τοποθετηθεί σε όμιλο 4 ομάδων, θα ξεκινήσει τα επίσημα ματς τον Σεπτέμβριο του 2027, αν είναι σε όμιλο 5 ομάδων, θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2027.
Οι ημερομηνίες των προκριματικών
1η αγωνιστική: 26-27/3/27
2η αγωνιστική: 29-30/3/27
3η αγωνιστική: 11-12/6/27
4η αγωνιστική: 14-15/6/27
5η αγωνιστική: 23-25/9/27
6η αγωνιστική: 26-28/9/27
7η αγωνιστική: 30/9/27-2/10/27
8η αγωνιστική: 3-5/10/27
9η αγωνιστική: 11-13/11/27
10η αγωνιστική: 14-16/11/27
Playoffs
Ημιτελικοί: 23-25 Μαρτίου 2028
Τελικοί: 26-28 Μαρτίου 2028