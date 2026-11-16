Οι Ίνγκασον, Κυριακόπουλος και Παντελίδης βρίσκονται στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για να στηρίξουν την προσπάθεια της Εθνικής Ελπίδων για μια θέση στο EURO U21.

H Εθνική Ελπίδων ετοιμάζεται να διεκδικήσει μια θέση στην τελική φάση του EURO U21, υποδεχόμενη σήμερα (16/11,19:00) την Ισλανδία στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Οι παίκτες του Γιάννη Ταουσιάνη είχαν έρθει ισόπαλοι με 1-1 στο πρώτο παιχνίδι τους απέναντι στους Ισλανδούς και τώρα θέλουν να εξαντλήσουν όλες τους τις πιθανότητες για να συνεχίσουν στη διοργάνωση.

Φυσικά, ο κόσμος για ακόμα μια φορά βρέθηκε στο πλευρό της Εθνικής μας ομάδας, με περισσότερα από 8.000 εισιτήρια να έχουν διατεθεί για το ματς της Λεωφόρου.

Λίγο πριν τη σέντρα μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε και τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού που δίνουν το «παρών» στο κρίσιμο αυτό παιχνίδι. Πρόκειται για τους Ίνγκι Ίνγκασον, Γιώργο Κυριακόπουλο και Παύλο Παντελίδη.