Γνωστές έκανε τις επιλογές του ο Γιάννης Ταουσιάνης για τον τελικό της Λεωφόρου.

Το 1-1 του πρώτου αγώνα στην Ισλανδία έχει αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς, με την Εθνική Ελπίδων να υποδέχεται πλέον την Ισλανδία στη Λεωφόρο (Live από το Gazzetta) με φόντο την πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21 μετά από 25 χρόνια. Ο Γιάννης Ταουσιάνης έκανε γνωστές τις επιλογές του για το κρίσιμο ματς.



Συγκεκριμενα η Γαλανόλευκη θα παραταχθεί με τον Μπότη κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα θα βρίσκονται οι Κωστούλας, Κάτρης, Καλογερόπουλος και Αλεξίου, ενώ στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Γκούμας, Μουζακίτης και Κοντούρης. Στην επιθετική τριάδα, ο Πνευμονίδης και ο Παπακανέλλος θα πλαισιώσουν τον Κούτσια.

Στον αντίποδα, οι Ισλανδοί θα παραταχθούν με σύστημα 4-3-3, διεκδικώντας με τη σειρά τους την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η ενδεκάδα της Ισλανδίας: Πέτερσον – Γιούλιουσον, Άρονσον, Κάρλσον, Άντρεσον – Γκούντγιονσεν, Θόρστεϊνσον, Κόσιτς – Σίγκουρντσον, Ρόμπερτσον, Κρίστιανσον.