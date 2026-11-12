Ταουσιάνης: «Ευχαριστημένοι για το πάθος, κρατάω ότι ανταπεξήλθαμε σε αυτές τις συνθήκες»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Ταουσιάνη στην ΕΡΤ μετά την ισοπαλία της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία για τα Play Offs του Euro U-21.

Η Εθνική Ελπίδων τα βρήκε δύσκολα στο πρώτο ματς των Play Offs για το Euro U-21, όμως κατάφερε να φύγει με την ισοπαλία από το χιονισμένο Ρέκιαβικ. Μετά τον αγώνα με την Ισλανδία ο προπονητής της Ελλάδας, Γιάννης Ταουσιάνης, μίλησε στην ΕΡΤ και στάθηκε στο γεγονός πως οι παίκτες του ανταπεξήλθαν σε τόσο δύσκολες συνθήκες.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Ταουσιάνη

«Ήταν λίγο έξω από τα χαρακτηριστικά μας το παιχνίδι, ωστόσο επιβάλλεται να δώσεις παρών και συνέπεια. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για το πάθος και την αποτελεσματικότητα που δείξαμε σε ένα παιχνίδι που απαιτουσε μονομαχίες και δεύτερες μπάλες , απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Έχω να κρατήσω πέρα από τα χαρακτηριστικά, την ποιότητα και το αγωνιστικό πλάνο, ότι μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις συνθήκες».

Για τις καιρικές συνθήκες: «Όταν αγωνίζεσαι σε τέτοιο γήπεδο πρέπει να αποφύγεις τα λάθη και να κάνεις πιο ασφαλείς επιθέσεις».

Για το αν υπήρχε απογοήτευση για τη μη απευθείας πρόκριση: «Δεν υπηρχε απογοήτευση, υπήρχε στιγμιαία πικρία αλλά ξεπεράστηκε άμεσα, μπήκαμε κατευθείαν στη διαδικασία του σημερινού αγώνα γιατί αν μείνεις πίσω δεν κερδίζεις τίποτα».