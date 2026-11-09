Δωρεάν η είσοδος σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν το ματς της Εθνικής Ελπίδων απέναντι στην Ισλανδία για μια θέση στο EURO U21.

Η Εθνική Ελπίδων ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Ισλανδία στα playoffs για την τελική φάση του EURO U21, με τους παίκτες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος να θέλουν τον κόσμο αρωγό στην προσπάθειά τους.

Όπως έκανε γνωστό η ΕΠΟ, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στις 12:00 αρχίζει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων χωρίς οικονομικό αντίτιμο μέσω της Ticketmaster για το ματς που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου κι ώρα 19:00 στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας

Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στις 12:00 αρχίζει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων χωρίς οικονομικό αντίτιμο μέσω της Ticketmaster για τον σπουδαίο αγώνα play-off της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία, ο οποίος θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 19:00 στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Η είσοδος για τη μεγάλη ρεβάνς της αναμέτρησης στο Ρέικιαβικ, θα είναι δωρεάν για όλους τους φιλάθλους, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να διεκδικεί την πρόκριση στην τελική φάση του U21 EURO, ύστερα από 25 χρόνια!

Η Εθνική Ελπίδων πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία στην προκριματική διαδικασία, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στον όμιλό της με απολογισμό 9 νικών σε 10 αγώνες. Πλέον, βρίσκεται δύο αγώνες μακριά από ένα σπουδαίο επίτευγμα και την επιστροφή της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων.

Εξασφαλίζοντας τη θέση στο γήπεδο, γίνεστε «ένα» με την Εθνική Ελπίδων στην προσπάθειά της για την πρόκριση στα τελικά!

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