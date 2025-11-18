Στο 81ο λεπτό του αγώνα της Ελλάδας U21 με την αντίστοιχη ομάδα της Βόρειας Ιρλανδίας ο Σμυρλής διαμόρφωσε το τελικό 4-0 έπειτα από ασίστ του Μπρέγκου.

Η Ελλάδα U21 έκλεισε με το «απόλυτο» τον πρώτο γύρο των προκριματικών του EURO U21 του 2027, καθώς συνέτριψε τη Βόρεια Ιρλανδία στη Λιβαδειά με το ευρύ 4-0.

Στο 81ο λεπτό ο Μπρέγκου και ο Νικολάου έκαναν υπέροχο 1-2, ο χαφ του Παναθηναϊκού πέρασε την μπαλιά στην περιοχή και ο Σμυρλή με άψογο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ο εξτρέμ του Παναιτωλικού έκανε εξαιρετικό παιχνίδι και λίγα λεπτά πριν το γκολ προσέφερε απολαυστικό... highlight, όταν απέφυγε πέντε ποδοσφαιριστές. Δευτερόλεπτα μετά το γκολ του ο Σμυρλής άφησε τη θέση του στον Γιάννη Αποστολάκη του ΟΦΗ.