Η Εθνική Ελπίδων για την 6η αγωνιστική των προκριματικών του EURO U21 θα υποδεχτεί τη Μάλτα.

Το «τραίνο» της Εθνικής Ελπίδων συνεχίζει την πορεία του με προορισμό του EURO U21 του 2027. Η Γαλανόλευκη υπέταξε τη Βόρεια Ιρλανδία στη Λιβαδειά και έκανε το 5Χ5 στον 6ο Όμιλο των προκριματικών.

Επόμενη αντίπαλος της ομάδας του Γιάννη Ταουσιάνη θα είναι η Μάλτα την οποία θα υποδεχτεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στις 27 Μαρτίου του 2026.

Αυτό που μένει να φανεί είναι η έδρα που θα χρησιμοποιήσει η Εθνική Ελπίδων, η οποία στη διακοπή του Μαρτίου θα παίξει εντός έδρας τόσο με τη Μάλτα, όσο και με τη Γερμανία σε ντέρμπι κορυφής.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων