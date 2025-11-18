Στο 63ο λεπτό του αγώνα της Ελλάδας U21 με τη Βόρεια Ιρλανδία ο Στέφανος Τζίμας εύστοχη σε πέναλτι με εκτέλεση Πανένκα για το 3-0.

Ο Στέφανος Τζίμας συνεχίζει να «πυροβολεί» με τα γαλανόλευκα. Στο 62ο λεπτό του αγώνα της Ελλάδας U21 με τη Βόρεια Ιρλανδία ο Φίλων, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στην ανάπαυλα αντί του Κουτσογούλα, πάτησε περιοχή, ανατράπηκε και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα.

Ο φορ της Μπράιτον ανέλαβε το πέναλτι και με υπέροχη εκτέλεση αλά Πανένκα ανέβασε το δείκτη το σκορ στο 3-0.

Αξιοσημείωτο πως ο νεαρός φορ έχει βρει δίχτυα και στα τέσσερα τελευταία ματς της Εθνικής Ελπίδων. Δευτερόλεπτα μετά το γκολ του ο Τζίμας άφησε τη θέση του στον Κούτσια και δέχτηκε μια πατρική αγκαλιά στον πάγκο από τον Γιάννη Ταουσιάνη.