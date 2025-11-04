Ο Ράγιαν Ογεμπάντε κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Νέων, με την ΕΠΟ να πετυχαίνει μια μεγάλη νίκη έναντι και της Αγγλίας αλλά και της Νιγηρίας μιας και έχει διπλή καταγωγή.

Ο Ράγιαν Ογεμπάντε απασχόλησε τον τελευταίο καιρό τόσο τα ελληνικά Μέσα όσο και τα ξένα και η αιτία ήταν η επιθυμία της ΕΠΟ να αγωνιστεί με την Εθνική μας ομάδα αλλά και τη «μάχη» που χρειάστηκε να δώσει τόσο με την Αγγλία όσο και με τη Νιγηρία.

Ο 18χρονος στόπερ της Γουέστ Χαμ έχει σύνδεση με την Ελλάδα λόγω της Ελληνίδας μητέρας του και επομένως έχει δικαίωμα να αγωνιστεί με τα γαλανόλευκα, έτσι η ελληνική ομοσπονδία ενέργησε γρήγορα και ο νεαρός παίκτης είναι πλέον στις κλήσεις του Βαγγέλη Μόρα για την τρίτη φάση των προκριματικών του Euro Κ19 που θα διεξαχθεί το 2026. Οι άνθρωποι της ΕΠΟ μετά και τη θετική διάθεση του παίκτη για να φορέσει τη φανέλα της χώρας μας, ακολούθησαν όλα τα διαδικαστικά για να το κάνουν εφικτό και άφησαν τελείως εκτός τη Νιγηρία, η οποία είναι η χώρα καταγωγής του πατέρα του και έχει και εκεί δικαίωμα συμμετοχής.

Ο νεαρός εκτός από στόπερ αγωνίζεται και ως αριστερό μπακ με την ίδια άνεση, είναι καλός με την μπάλα στα πόδια ενώ έχει την δυνατότητα να διαβάζει το παιχνίδι. Ο Ογεμπάντε είχε αγωνιστεί με την Κ15 Αγγλίας χωρίς αυτό να είναι πρόβλημα για την ελληνική ομοσπονδία, καθώς το μόνο κριτήριο που μπορεί να θεωρηθεί αποτρέψιμο είναι η συμμετοχή στην Εθνική Ανδρών μιας χώρας και μέχρι τότδ ο παίκτης έχει το δικαίωμα ενώ έχει αγωνιστεί με τη μια χώρα να επιλέξει αργότερα την άλλη.

Ωστόσο, από την Κ15 των Άγγλων, ο ίδιος κατάφερε να δείξει τη σταθερότητα που έχει ως παίκτης, αλλά και την τεχνική του ικανότητα και αυτό τον πήγε ένα βήμα παρακάτω, ενώ ευελπιστεί η Εθνική Ελλάδας σε επίπεδο Νέων, να είναι ακόμα μεγαλύτερο κεφάλαιο στη ζωή του.

Τα πεπραγμένα του με την φανέλα της Γουέστ Χαμ

Για τους Άγγλους και τα «σφυριά» ο Ογεμπάντε είναι ένα από τα μεγαλύτερα project, αγωνίζεται με την Β' ομάδα της Γουέστ Χαμ παρά το γεγονός ότι βάσει ηλικίας θα μπορούσε να είναι σε χαμηλότερη ηλικιακή κατηγορία και αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι άνθρωποι της ομάδας προς το πρόσωπο του. Μάλιστα τον περασμένο Απρίλιο υπέγραψε και το επαγγελματικό του συμβόλαιο.

Μετράει τη φετινή σεζόν έξι συμμετοχές στην Premier League 2 ενώ και μια συμμετοχή στο League Cup απέναντι στην Ρέντινγκ, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε καθοριστικός στην επικράτηση της ομάδας του. Την περσινή χρονιά κατέγραψε 19 συμμετοχές και μια ασίστ στο πρωτάθλημα Κ18 της Αγγλίας με την οποία πανηγύρισε και τον τίτλο του πρωταθλητή και μάλιστα ως αρχηγός, μια συμμετοχή στην Premier League 2 και μια ακόμη στο FA Youth Cup. Με την Κ18 είχε αγωνιστεί και τη σεζόν 23/24 με 12 συμμετοχές, ένα γκολ και μια ασίστ, σε μια σεζόν μάλιστα που υπέφερε από τραυματισμούς.

Η ΕΠΟ τα τελευταία χρόνια έχει κάνει καθοριστικές κινήσεις για την Εθνική ομάδα που μπορούν να την ωφελήσουν είτε τώρα είτε μελλοντικά. Παρόμοιες περιπτώσεις ήταν και του Κωνσταντίνου Καρέτσα,του Νεκτάριου Τριάντη, αλλά και του Χρήστου Κώστογλου στην Εθνική Παίδων. Η προσθήκη αυτών των παικτών στο ρόστερ της Εθνικής μας ομάδας είναι παραπάνω από σημαντική, καθώς εκτός της ποιότητας τους και των αγωνιστικών τους χαρακτηριστικών, προσφέρουν και άλλη δυναμική και επιπλέον παραστάσεις στο σύνολο μας.

Μάλιστα, το The Nation, γνωστό site της Νιγηρίας αναφέρει χαρακτηριστικά για την περίπτωση του Ογεμπάντε: «Με την Ελλάδα να ενεργεί σοφά και γρήγορα για να εξασφαλίσει το διεθνές μέλλον του, η Νιγηρία φαίνεται ότι θα χάσει έναν ακόμη αμυντικό θησαυρό με διπλή υπηκοότητα»