Η Εθνική Παίδων πήρε την πολυπόθητη πρόκριση στην επόμενη φάση του Euro Κ17, ένας από τους πρωταγωνιστές ήταν ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης του ΠΑΟΚ που πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης για να «οδηγήσει» την ανατροπή.

Η Εθνική Παίδων επικράτησε χθες (30/10) επί της Γεωργίας με 2-1 στην Τιφλίδα και προκρίθηκε στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Euro K17, σε ένα ματς που έμοιαζε τελικός καθώς με ήττα δεν υπήρχε περιθώριο πρόκρισης. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είδε τους Γεωργιανούς να προηγούνται, ωστόσο έκανε την ανατροπή στο σκορ και έφυγε με νικηφόρο αποτέλεσμα.

Η Εθνική Παίδων έχει βρει έναν «γκολτζή» στη θέση του επιθετικού κάτι που χρειάζεται κάθε ομάδα και ο ίδιος συντέλεσε και στην πρόκριση στην επόμενη φάση, ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Σούβλατζη. Η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη χρειαζόταν νίκη ή ισοπαλία, το «χ» κατάφερε να το αποσπάσει ο Σούβλατζης με ένα σημαντικό γκολ και πνευματικά και αγωνιστικά, μετά από εκτέλεση φάουλ του Κώστογλου. Την ανατροπή του σκορ την έκανε ο Σεραφιανός Παπασεραφιανός, ο οποίος είναι παίκτης του Άρη και είχε περάσει στο ματς ως αλλαγή.

Με τα γαλανόλευκα και αναφορικά με τα προκριματικά του Euro, ο Σούβλατζης έχει βρει ξανά δίχτυα και μάλιστα σε εξίσου σημαντική αναμέτρηση ενώ συνολικά με την εθνική μετράει σε 13 αναμετρήσεις έξι γκολ. Ένα πολύ σημαντικό γρανάζι για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και παρά το γεγονός ότι η ομάδα έχει κι άλλους σκόρερ όπως τον Κώστογλου και τον Νέμπη, σε αυτή τη φάση της ομάδας ο Σούβλατζης μπορεί να θεωρηθεί κρίσιμος.

Ο νεαρός επιθετικός είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, μόλις 16 χρονών και θεωρείται ένα από τα σημαντικά ταλέντα των «ασπρόμαυρων». Ανήκει στην ακαδημία του Δικέφαλου του Βορρά εδώ και 10 χρόνια, είναι πρωταθλήτης με την Κ15 και την Κ17 και τα στατιστικά του μόνο απαρατήρητα δε παιρνάνε. Μετά τις επιτυχίες των Τζίμα, Τζόλη και Μύθου οι Θεσσαλονικείς φαίνεται να το κάνουν... παράδοση με τους «γκολτζήδες».

Το καλοκαίρι επέκτεινε το συμβόλαιο του στον ΠΑΟΚ έως το 2028, δηλαδή +1, με τους ανθρώπους της ομάδας να θέλουν να τον «δέσουν» στην Θεσσαλονίκη. Ένα μεγάλο δείγμα της εμπιστοσύνης που έχουν στο πρόσωπου του διεθνή επιθετικού και μην ξεχνάμε πως όταν ξεχωρίζουν κάποιον στον ΠΑΟΚ που βγάζει συνεχώς νέα ταλέντα, δεν είναι τυχαίο. Από την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στην Κ17 του ΠΑΟΚ παρότι είναι μικρότερος ηλικιακά ενώ φέτος...μεταπήδησε στην Κ19 και μετράει σε 55 λεπτά που έχει αγωνιστεί, ένα γκολ. Επιπλέον, έχει συνεργασία με την Adidas, κάτι που για τις ηλικίες αυτές δεν είναι συνηθισμένο.

Το highlight του μέχρι στιγμής και σίγουρα άξιο αναφοράς είναι πως ο νεαρός επιθετικός είχε πετύχει έξι (!) γκολ απέναντι στον Άρη με την φανέλα της Κ15, με την οποία μάλιστα είχε συνολικά 23 γκολ.