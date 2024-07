Οπαδός των Τριών Λιονταριών έκανε τατουάζ την κατάκτηση του EURO 2024 ώρες πριν τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Αγγλία και Ισπανία.

Μπορεί ακόμα να μην έχει γίνει ο μεγάλος τελικός του EURO 2024 ανάμεσα σε Ισπανία και Αγγλία αλλά ένας «βιαστικός» φίλος των Τριών Λιονταριών είναι...μπροστά και έκανε ήδη τατουάζ την κούπα του τουρνουά, δείχνοντας πόσο πιστεύει στην κατάκτηση του τροπαίου από τη χώρα του!

Ο Νταν Τόμας, 29 ετών είναι σίγουρος ότι η Αγγλία θα κερδίσει τον πολυπόθητο τίτλο και έκανε τατουάζ το κύπελλο, συνοδευόμενο από τη λεζάντα: «Αγγλία ΕURO 2024 Νικητές».

Dan Thomas, 29, believes the Three Lions will win the coveted title of Euro winners. https://t.co/qAi7ICZoHT