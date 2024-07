O Μαρκ Κουκουρέγια αναφέρθηκε στη φάση που η Γερμανία διαμαρτυρήθηκε για χέρι του στην αναμέτρηση με την Ισπανία και τόνισε πως σέβεται τις αποφάσεις των διαιτητών.

Η Ισπανία πέταξε εκτός EURO 2024 την οικοδέσποινα Γερμανία και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία για μια θέση στον τελικό του Βερολίνου. Τα Πάντσερ διαμαρτυρήθηκε έντονα για χέρι του Μαρκ Κουκουρέγια στην περιοχή της Φούρια Ρόχα, όμως ο Βρετανός διαιτητής Άντονι Τέιλορ και ο VAR δεν είδαν παράβαση.Σε δηλώσεις του ο αμυντικός Τσέλσι αναφέρθηκε στη φάση και τόνισε πως σέβεται τις αποφάσεις των διαιτητών.

«Η μπάλα χτύπησε στο χέρι μου, αλλά ο διαιτητής είπε κατευθείαν “όχι, όχι, όχι” και αυτό με έκανε να νιώσω καλύτερα. Αν οι ειδικοί της διαιτητής λένε ότι δεν είναι χέρι, τότε δεν είνα. Δεν ανακατεύομαι, σέβομαι τις αποφάσεις. Κατανοώ τις αμφιβολίες. Μπορούμε να παραπονεθούμε ότι θα μπορούσε να είχε αποβληθεί ο Κρόος», είπε ο Ισπανός μπακ.

«Έχουμε φτιάξει πολύ καλή ομάδα. Είναι μίγμα νέων ποδοσφαιριστών, με έμπειρους. Ο δεσμός μας είναι ιδιαίτερος. Το να είμαστε αουτσάιντερ πριν την έναρξη του Euro μας βοήθησε. Ήξερα ότι έχουμε εξαιρετική ομάδα», πρόσθεσε στη συνέχεια ο 26χρονος αμυντικός.

