Οπαδοί της Γερμανίας συγκρούστηκαν με Άγγλους λίγο μετά τον αποκλεισμό της ομάδας τους από την Ισπανία στα προημιτελικά του EURO 2024.

Η Γερμανία δεν τα κατάφερε στο μεγάλο ντέρμπι των προημιτελικών, καθώς ηττήθηκε στην παράταση με 2-1 από την Ισπανία που πήρε το εισιτήριο για τους «4» του EURO 2024.

Μετά το φινάλε η ένταση ήταν διάχυτη στις τάξεις των Γερμανών φιλάθλων, μερίδα των οποίων αποφάσισε να... ξεθυμάνει πάνω στους Άγγλους οπαδούς.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media φαίνεται πως οπαδοί Γερμανών και Άγγλων έρχονται σε σύγκρουση σε δρόμους της Στουτγκάρδης, με το σκηνικό να καταγράφεται και να γίνεται viral στα social media.

🚨 Germans have clashed with England fans following their elimination from #EURO2024 😲 pic.twitter.com/jaNTuXjlGJ