Ένα μικρό... ατύχημα με το ποδήλατο είχε ο Άντονι Γκόρντον λίγες μέρες πριν η εθνική Αγγλίας αντιμετωπίσει τη Σλοβακία (30/06) στα νοκ-άουτ του EURO 2024.

Αυτό δεν... πήγε και πολύ καλά για τον Άντονι Γκόρντον. Λίγες μέρες πριν η Αγγλία αντιμετωπίσει τη Σλοβακία για τα νοκ-άουτ του EURO 2024, ο 21χρονος εξτρέμ «σκοτώθηκε» με το ποδήλατό του! Οι παίκτες των Τριών Λιονταριών έκαναν μια ομαδική βόλτα με ποδήλατα στο πλαίσιο της χαλάρωσής τους, αλλά κανείς δεν περίμενε αυτό που συνέβη στον Γκόρντον.

«Ήταν μια πολύ ωραία ημέρα, έτρεχα στην κατηφόρα και προσπάθεια να κάνω βιντεοκλήση με την οικογένειά μου για να τους δείξω τι έκανα. Πριν το καταλάβω, απλά βρέθηκα με το πρόσωπό μου στο έδαφος. Τα ηλεκτρικά ποδήλατα πάνε προφανώς με μεγαλύτερη ταχύτητα και στην Αγγλία το μπροστινό φρένο είναι στα δεξιά.

Εγώ πάτησα το αριστερό για να κόψω λίγη ταχύτητα, όμως αυτό κοκκάλωσε και την επόμενη στιγμή πετάχτηκα οχτώ μέτρα στον αέρα και προσγειώθηκε με το πρόσωπο», εξήγησε o 21χρονος σε δηλώσεις του, στις οποίες μάλιστα εμφανίστηκε με πληγές στο πρόσωπο και τα χέρια, ενώ τόνισε πως θα μπορούσε να τραυματιστεί ακόμα χειρότερα.

Anthony Gordon got gifted a bike helmet and stabilisers after his cycling accident… 😅🚲



Cole Palmer can’t hold in his laughter! 😂 pic.twitter.com/8GIBm6PUKY