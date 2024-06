ΓεροΓιοβάισα: Για το «απόλυτο» η Γερμανία, αίμα και άμμος μεταξύ Σκωτίας και Ουγγαρίας

Η φάση των Ομίλων του EURO 2024 μπαίνει στην 3η αγωνιστική και ο ΓεροΓιοβάισα σας παραθέτει τις σκέψεις του για το πρώτο group, από το οποίο ήδη έχει προκριθεί η Γερμανία.

Μετά από δυο αγωνιστικές του EURO 2024 δυο είναι τα δεδομένα. Η Γερμανία, η Ισπανία και η Πορτογαλία θα αγωνιστούν στη φάση των «16» και η Πολωνία θα «χαιρετήσει» μετά το τελευταίο της παιχνίδι για τη φάση των Ομίλων.

Απόψε (22:00) ανοίγει η αυλαία της 3ης αγωνιστικής με το πρώτο Group. H «περασμένη» Γερμανία θα αντιμετωπίσει την Ελβετία, η οποία κατά 90% ακόμα και αν χάσει θα προκριθεί στους «16» ως δεύτερη, καθώς η Σκωτία θα πρέπει να καλύψει μια διαφορά έξι γκολ για να πάρει την ισοβαθμία. Από τη στιγμή που τα Πάντσερ είναι οι οικοδεσπότες του τουρνουά, ακόμα και ως μαθηματικά αδιάφοροι πρέπει να παίξουν σαν... Γερμανία. Θεωρώ value bet ένα Bet Builder με τους διοργανωτές να βρουν πρώτοι δίχτυα, Over 2.5 γκολ και Over 3.5 κόρνερ στο 5.25.

Το έτερο ματς, ανάμεσα σε Σκωτία και Ουγγαρία, θα είναι περισσότερο... ντέρμπι. Αμφότερες θέλουν νίκη για να διεκδικήσουν τις πιθανότητες τους να προκριθούν ως καλύτερες τρίτες ομάδες των Ομίλων. Έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τα ψηλά κορμιά και τα προβλήματα στην άμυνα. Θα πάω στον «safe» συνδυασμό να σκοράρουν και οι δυο ομάδες και να δοθούν συνολικά Over 6.5 κόρνερ σε απόδοση 1.93.