Ο Κόουλ Πάλμερ δεν πήρε λεπτά συμμετοχής στο παιχνίδι της Αγγλίας κόντρα στη Δανία κι άφησε ένα υπονοούμενο σχετικά, στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

Η πρόκριση στους «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ακόμα και ως τρίτη στον όμιλο, δεν ξεφεύγει από την Αγγλία. Για δεύτερο σερί ματς, όμως, τα Τρία Λιοντάρια προβλημάτισαν με την απόδοσή τους και η μαχητική Δανία πήρε με το σπαθί της το ισόπαλο 1-1 στην Φρανκφούρτη.

Η Αγγλία δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, με τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ να μην αξιοποιεί από τον πάγκο τον Κόουλ Πάλμερ παρότι φέτος πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις στην Premier League.

Ο Άγγλος διεθνής σε ανάρτησή του στο twitter σχολίασε το γεγονός έμμεσα. Για την ακρίβεια, μοιράστηκε στα social media μία φωτογραφία του να κάθεται στον πάγκο μαζί με τον Κόμπι Μεϊνού, κι έγραψε στη λεζάντα: God's time is the best. Unto Next.

Το οποίο μεταφράζεται κυριολεκτικά ως, ο χρόνος του Θεού είναι ο καλύτερος.

Και σημαίνει ότι την κατάλληλη στιγμή ο Θεός θα καλύψει την όποια ανάγκη σου, σύμφωνα με το πλάνο του.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι φέτος, με τη φανέλα της Τσέλσι, ο Πάλμερ πέτυχε 27 τέρματα και μοίρασε 15 ασίστ.