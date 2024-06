Ο Χάρι Κέιν μπορεί με το γκολ του να μην χάρισε τη νίκη στην Αγγλία επί της Δανίας, ωστόσο έβαλε τον εαυτό του σε μία ξεχωριστή λίστα της εθνικής του στην οποία βρίσκονται μόλις δύο ακόμη παίκτες, οι Μάικλ Όουεν και Γουέιν Ρούνεϊ.

Η εθνική Αγγλίας δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη κόντρα στη Δανία για την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EURO 2024, παρόλα αυτά το γκολ του Χάρι Κέιν τον έβαλε σε μία ιστορική λίστα για την ομάδα των «Τριών Λιονταριών».

Ο επιθετικός της Μπάγερν έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης που έχει σκοράρει σε τέσσερις διαφορετικές μεγάλες διοργανώσεις (Μουντιάλ 2018, EURO 2020, Μουντιάλ 2022, EURO 2024), ακολουθώντας τους Μάικλ Όουεν και Γουέιν Ρούνεϊ.

Αξιοσημείωτο είναι πως δεν υπάρχει Ευρωπαίος παίκτης που έχει πετύχει περισσότερα γκολ στις τέσσερις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις από τον Χάρι Κέιν (13), με τον 30χρονο στράικερ να μετρά 47 γκολ σε 50 ματς για την Μπάγερν και την εθνική Αγγλίας τη σεζόν 2023-2024.

