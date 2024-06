Ο ρεπόρτερ από το Κόσοβο που ήταν στο γήπεδο για να καλύψει το παιχνίδι ανάμεσα στη Σερβία και την Αγγλία και έδειξε τον... αλβανικό αετό τιμωρήθηκε από την UEFA με την αφαίρεση της διαπίστευσής του!

Ο Κοσοβάρος δημοσιογράφος. Αρλίντ Σαντίκου. ήταν στο γήπεδο για να καλύψει το παιχνίδι ανάμεσα στη Σερβία και την Αγγλία και έδειξε τον... αλβανικό αετό με χαρακτηριστική χειρονομία εκεί που ήταν οι Σέρβοι! Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην πατρίδα του, αυτό ήταν μια «απάντηση» στα πανό που έδειχναν το Κόσοβο ως μέρος της Σερβίας.

Ο Σαντίκου από μέρους του επιβεβαίωσε ότι η UEFA του αφαίρεσε τη διαπίστευσή του τιμωρώντας τον έτσι. Υποχρεώθηκε δε να δει τον αγώνα της Αλβανίας με την Κροατία μαζί με τους φιλάθλους.

Journalist Arlind Sadiku confirmed that he has had his accreditation withdrawn by UEFA after making the Albanian Eagle gesture to the Serbia supporters during the England game.



He watched the Albania vs Croatia match today with the fans.pic.twitter.com/Ln90rNWuVh