Η ένταση ανάμεσα σε Τούρκους και Γεωργιανούς οπαδούς ήταν μεγάλη και έπεσε ξύλο τόσο πριν τον αγώνα των 2 ομάδων όσο και στη διάρκειά του!

Τα επεισόδια και το ξύλο ανάμεσα στους οπαδούς των Τούρκων και των Γεωργιανών στο περιθώριο του Euro ξεκίνησαν από τη Fan Zone. Η ένταση όμως και τα επεισόδια δεν έμειναν εκεί. Ξύλο ανάμεσα στις 2 πλευρές έπεσε και στο γήπεδο.

Turkey and Georgia fans having a royal rumble in a Polish fan zone earlier today... 🇹🇷🇬🇪 pic.twitter.com/aWsvdOTOy9