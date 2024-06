Ο Πέπε είναι βασικός για την Πορτογαλία στην αναμέτρηση με την Τσεχία για το EURO 2024 και έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της διοργάνωσης. Τρίτος στη λίστα ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ακόμα ένα ρεκόρ για τον Πέπε. Ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα της Πορτογαλίας για την αναμέτρηση με την Τσεχία για την 1η αγωνιστική του 6ου Ομίλου του EURO 2024 (18/6, 22:00) και πλεόν είναι ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί ποτέ στο μεγαλύτερο τουρνουά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Για την ακρίβεια ο Πέπε είναι 41 ετών και 113 ημερών, ενώ ο δεύτερος Γκάμπορ Κίραλι ήταν 40 ετών και 86 ημερών. Τρίτος στη λίστα είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος επίσης βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα κόντρα στην Τσεχία, όντας 39 ετών και 134 ημερών.

Pepe and Ronaldo enter the top 5️⃣ five oldest players at the EUROs ever if they play against Czechia today🔝🇵🇹 pic.twitter.com/2TgvwgFZIu