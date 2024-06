Η Ρουμανία εντυπωσίασε στο γήπεδο με τη μεγάλη νίκη της απέναντι στην Ουκρανία, όμως απογοήτευσε στην κερκίδα.

Ξέφυγαν οι οπαδοί της Ρουμανίας, που είδαν την ομάδα τους να παίρνει μια πραγματικά μεγάλη νίκη με εντυπωσιακή τριάρα στην ποιοτικότερη Ουκρανία, όμως έδειξαν το κακό τους πρόσωπο στις κερκίδες.

Συγκεκριμένα, εξέφρασαν με πολύ άσχημο τρόπο τον ενθουσιασμό τους φωνάζοντας προκλητικά το όνομα του Βλαντιμίρ Πούτιν προς τους Ουκρανούς φιλάθλους. Κι αυτό φυσικά, όσο ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία μαίνεται από τον Φλεβάρη του 2022 μέχρι σήμερα.

🇺🇦🇷🇴 Romanian fans chanted “Putin!” During the Euro 2024 match against Ukraine. The Ukrainian team lost to the Romanian team with a score of 0:3. Ufff pic.twitter.com/vrk5yfMta9

Σαν να μην έφτανε αυτό μάλιστα, οι φίλοι της Ρουμανίας προκάλεσαν και με άλλον τρόπο, αφού είχαν κρεμασμένες στο γήπεδο σημαία της λεγόμενης DPR (Δημοκρατία του Λαού του Ντόνετσκ), ενός αμφισβητούμενου κράτους ανακηρυγμένου από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις και περιλαμβάνει ουκρανικά εδάφη. Αξίζει να σημειωθεί πως η UEFA έχει απαγορεύσει τις σημαίες και τα σύμβολα της Ρωσίας στα γήπεδα για το EURO 2024 κι έτσι είναι πολύ πιθανό οι Ρουμάνοι οπαδοί να τιμωρηθούν.

🇷🇴#Romania 3-0 🇺🇦#Ukraine: #Euro2024: Romanian fans at the match with Ukraine at Euro 2024 chant "Putin! Putin!"

Romanian fans also hung out the flag of the so-called "DPR".

Earlier, UEFA banned bringing the Russian flag to matches involving Ukraine.



The Romanian team won, 3-0. pic.twitter.com/vfpK1SONBM