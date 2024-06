Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με την... ιδιαίτερη χειρονομία ενός Κοσοβάρου δημοσιογράφου στους οπαδούς της Σερβίας.

Ένας μικρός... χαμός επικρατεί τις τελευταίες ώρες στη Γερμανία με τις συγκρούσεις Άγγλων, Σέρβων και Αλβανών οπαδών στο Γκεζελκίρχεν. Και ένας Κοσοβάρος δημοσιογράφος έριξε... λάδι στη φωτιά. Ο συγκεκριμένος βρέθηκε στο γήπεδο για να καλύψει το παιχνίδι ανάμεσα στη Σερβία και την Αγγλία και έδειξε τον... αλβανικό αετό με χαρακτηριστική χειρονομία μπροστά στο σημείο που βρίσκονταν οι Σέρβοι!

Με βάση δημοσιεύματα στην πατρίδα του, αυτό ήταν μια «απάντηση» στα πανό που έδειχναν το Κόσοβο ως μέρος της Σερβίας.

Kosovo sports journalist Arlind Sadiku does the eagle in front of the Serbians. 🇦🇱🇽🇰👐



BRAVO @arlindsadiku89! 👏#EURO2024

pic.twitter.com/vLhIngTA1f