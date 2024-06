Οι πληροφορίες για τις προθέσεις του δράστη σοκάρουν, αφού η αστυνομία τόνισε πως ήθελε να τον πυροδοτήσει ανάμεσα στους φίλους της Ολλανδίας.

Σοκαρισμένη η Γερμανία μετά το νέο αιματηρό επεισόδιο, αυτή τη φορά στο Αμβούργο. Η αστυνομία της πόλης πυροβόλησε έναν άνδρα, ο οποίος είχε τσεκούρι, εμπρηστικό μηχανισμό λίγα μέτρα μακριά από τους φιλάθλους της Ολλανδίας. Ο ίδιος διακομίσθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο (τραυματίστηκε στο πόδι), με την αστυνομία να ερευνά την υπόθεση και να χαρακτηρίζει το γεγονός «πολύ σοβαρό». Οι Γερμανοί τονίζουν πως ο δράστης δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, όμως οι αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως ήθελε να πυροδοτήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό ανάμεσα στους οπαδούς της Ολλανδίας.

16.06.2024 EURO 2024

