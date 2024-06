Viral έχει γίνει ένα βίντεο στα social media όπου δείχνει έναν οπαδό της Αλβανίας να σπάει μακαρόνια μπροστά στους φίλους της Ιταλίας για να τους... πικάρει πριν από τον μεταξύ τους αγώνα.

Η Ιταλία ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στο EURO 2024 με αντίπαλο την Αλβανία στην πρεμιέρα της διοργάνωσης και ήδη τα πρώτα... πειράγματα μεταξύ των οπαδών έχουν ξεκινήσει.

Εκείνοι ωστόσο που κατάφεραν να κερδίσουν την προσοχή ήταν μερικοί φίλοι της εθνικής Αλβανίας, η οποία βρήκαν έναν... ιδιαίτερο τρόπο για να πικάρουν τους αντιπάλους τους.

Συγκεκριμένα ένας οπαδός κρατάει στα χέρια του μακαρόνια και... απειλεί τους Ιταλούς οπαδούς, προτού τελικά τα σπάει μπροστά τους και τα πετάξει στον αέρα. Οι φίλοι των Ατζούρι μάλιστα έκαναν... fair play και συμμετείχαν στο «παιχνίδι» των Αλβανών, με έναν Ιταλό μάλιστα να τον παρακαλεί να μην σπάσει τα μακαρόνια.

Tw: Italianophobia



Albanian fans snapped spaghetti in front of Italian fans ahead of the Italy-Albania Euro 2024 match. pic.twitter.com/7c3c5rByOI