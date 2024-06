Ένας Σκωτσέζος μπαμπάς έστειλε γράμμα στο σχολείο του γιου του, ότι θα πάνε εκπαιδευτική εκδρομή, ενώ έκλεισαν εισιτήρια για τα παιχνίδια της Σκωτίας στο Euro.

Ο Ίαν Μίκλτζον αποφάσισε να ταξιδέψει με τον γιο του, Άλεξ, από τη Σκωτία στη Γερμανία για να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια της χώρας τους στο Euro 2024.

Δεδομένου ότι τα σχολεία είναι ακόμα ανοιχτά, ο κ. Ίαν έπρεπε να ενημερώσει το σχολείο του μικρού για να δικαιολογήσει την απουσία του. Έτσι έστειλε ένα γράμμα με τη δικαιολογία ότι θα πάνε εκπαιδευτική εκδρομή στη Γερμανία, μέχρι η Σκωτία να αποκλειστεί από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο Λάιν λοιπόν αφού έστειλε το γράμμα στο σχολείο ανέβασε και φωτογραφία στα social media, φορώντας φανέλες της Σκωτίας στο αεροδρόμιο για τη Γερμανία.

«Γεια σας,

Σας γράφω για να σας ενημερώσω ότι ο Άλεξ Μάικλτζον δεν θα είναι στο σχολείο από την Πέμπτη, 13 Ιουνίου μέχρι η Σκωτία να αποκλειστεί από το Euro 2024. Θα πάμε μια εκπαιδευτική εκδρομή στη Γερμανία, όπου θα επισκεφτούμε αρκετές πόλεις, όπου θα μάθουμε την απόλυτη εναλλαγή συναισθημάτων που μόνο ένας οπαδός της Σκωτίας μπορεί να περάσει. Θα διασφαλίσω ότι ο Άλεξ θα συμπληρώσει μια αναφορά όλες τις λεπτομέρειες μετά την επιστροφή. Πάμε Σκωτία!», αναφέρεται στο γράμμα του.

