Η αντιτρομοκρατική αστυνομία στη Γερμανία συνέλαβε έναν 23χρονο άνδρα ως ύποπτο για εμπολοκή με τον ISIS. Τον έπιασαν να προσπαθεί να μπει κρυφά στο Euro 2024 ως φύλακας ασφαλείας.

Συγκεκριμένα τον έπιασαν να προσπαθεί να μπει κρυφά στο Euro 2024 ως φύλακας ασφαλείας. Ο ύποπτος, που κατονομάζεται μόνο ως Σουφιάν. Τ φέρεται να ζήτησε να εργαστεί ως φύλακας σε «παράλληλες εκδηλώσεις» έξω από ένα στάδιο στη Γερμανία, το οποίο φιλοξενεί το τουρνουά σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Οι αρχές αξιολογώντας την αίτησή του για εργασία διαπίστωσαν ότι είχε θεωρηθεί ως πιθανό ισλαμιστικό νήμα από τις κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας. Αυτό ώθησε την αστυνομία της Κολωνίας να επιτεθεί στον Σουφιάν, υπήκοο Γερμανίας-Μαρόκου-Πολωνίας, στο αεροδρόμιο της Κολωνίας-Βόννης.

Συνελήφθη μαζί με τη μητέρα και την αδελφή του- κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και 2.500 ευρώ σε μετρητά. Είχε κλείσει εισιτήριο χωρίς επιστροφή για την Κωνσταντινούπολη τον περασμένο μήνα, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες τους ότι εμπλέκεται σε τρομοκρατικά σχέδια.

Μετά τη σύλληψή του, το διαμέρισμα του ερευνήθηκε και κατασχέθηκαν συσκευές αποθήκευσης δεδομένων μαζί με τηλέφωνα και υπολογιστές.

Οι ομοσπονδιακοί ερευνητές της BKD - το γερμανικό FBI - κατέσχεσαν επίσης αρχεία τραπεζικών λογαριασμών και διαδικτυακών δραστηριοτήτων.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη...

