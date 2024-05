Ο Ντομένικο Τεντέσκο ανακοίνωσε την αποστολή του Βελγίου ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Γερμανίας.

Οι Κέβιν Μτε Μπρόινε και Ζερεμί Ντοκού της Μάντσεστερ Σίτι, μαζί με τον Ρομέλου Λουκάκου της Ρόμα και τον Λεάντρο Τρόσαρντ της Άρσεναλ είναι στα πλάνα του ομοσπονδιακού κόουτς του Βελγίου Ντομένικο Τεντέσκο ενόψει Euro με τον Γιαν Βερτόγκεν -τον παίκτη του Βελγίου με τις περισσότερες συμμετοχές- να βρίσκει θέση στην αποστολή, όχι όμως και ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης, Τιμπό Κουρτουά, που δεν κλήθηκε -όπως είχε γίνει γνωστό- μετά τον τραυματισμό του στον προσαγωγό που τον έχει θέσει εκτός αποστολής από το περασμένο καλοκαίρι.

Η απουσία του Κουρτουά ήταν κάπως αναμενόμενη, με τον παίκτη να έχει... ένταση με τον προπονητή Ντομένικο Τεντέσκο από τον Ιούνιο του 2018, όταν δεν επιλέχθηκε να είναι αρχηγός της ομάδας στα παιχνίδια με την Αυστρία και την Εσθονία. Η διαμάχη τους έφτασε στο αποκορύφωμα τον Μάρτιο, όταν ο Τεντέσκο δήλωσε ότι ο Κουρτουά δεν θα επιλεγεί για το Euro, παρά τις προσπάθειές του να τα βρει με τον τερματοφύλακα.

Ο κίπερ της «βασίλισσας» απάντησε στις ατάκες του τεχνικιού στο twitter χαρακτηρίζοντάς τον ψεύτη. Μια ακόμα απουσία που ίσως προκαλεί αίσθηση είναι αυτή του Μπατσουαγί της Φενέρμπαχτσε. Θυμίζουμε ότι στην προηγούμενη εμφάνισή τους στο Euro, οι Βέγλοι αποκλείστηκαν στην προημιτελική φάση από την τελική νικήτρια Ιταλία.

Τερματοφύλακες: Καστέλς, Καμίνσκι, Σελς.

Αμυντικοί: Καστάν, Ντε Κάιπερ, Φας, Μενιέ, Τεάτε, Βερτόνγκεν, Ντεμπάστ.

Μέσοι: Ντε Μπρόινε, Μανγκάλα, Ονάνα, Τίλεμανς, Βερμέρεν, Βίτσελ, Βράντς

Επιθετικός: Μπακαγιόκο, Καράσκο, Κετελάρε, Ντοκού, Λουκάκου, Λουκεμπάκιο, Οπεντά, Τροσάρντ.

