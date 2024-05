Στην προεπιλογή της Ελβετίας για το Euro οι Τσούμπερ και Στεργίου

Ο προπονητής της εθνικής Ελβετίας, Μουράτ Γιακίν έκανε γνωστή την προεπιλογή για το Euro του καλοκαιριού και συμπεριέλαβε σ' αυτή τους Τσούμπερ και Στεργίου.

Την προεπιλογή της εθνικής Ελβετίας για το Euro έκανε γνωστή ο τεχνικός της, Μουράτ Γιακίν ο οποίος συμπεριέλαβε στις επιλογές του τόσο τον Στίβεν Τσούμπερ της ΑΕΚ όσο και τον Λεωνίδα Στεργίου της Στουτγκάρδης, που μονιμοποιήθηκε πρόσφατα στην ομάδα, αφού οι «Σουηβοί» ενεργοποίησαν την ρήτρα του.

Ο 49χρονος προπονητής θα υποβάλλει την οριστική αποστολή της ομάδας στις 7 Ιουνίου. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η προετοιμασία της Ελβετίας στο Σεν Γκάλεν, στην οποία θα συμμετέχουν συνολικά 38 παίκτες, όμως στην έναρξή της θα βρεθούν 21 ποδοσφαιριστές εξαιτίας των υποχρεώσεων που έχουν ακόμα οι υπόλοιποι με τις ομάδες τους.

Ο 32χρονος Στίβεν Τσούμπερ έχει φορέσει 52 φορές την φανέλα της πατρίδας του έχοντας σκοράρει 10 γκολ. Έχει συμμετέχει με την Ελβετία στο Μουντιάλ του 2018 και στο Euro του 2020.

Unsere Spieler für das Pre-Camp. Das definitive EM-Kader wird am 7.6 bekanntgegeben



Nos joueurs pour le Pré-Camp. La sélection définitive pour l'Euro sera annoncée le 7.6



I nostri giocatori per il Pre-Camp. La rosa definitiva per l'Europeo verrà annunciata il 7.6 pic.twitter.com/Vah3PJcw5o