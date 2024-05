Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι, οι αρχηγοί θα είναι οι μόνοι που θα επιτρέπεται να μιλήσουν με τον διαιτητή κατά τη διάρκεια του αγώνα του EURO 2024.

Εδώ και καιρό συζητιέται από την IFAB ο κανονισμός ο αρχηγός κάθε ομάδας να είναι ο μοναδικός που θα έχει δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί στον διαιτητή και πλέον θα εφαρμοστεί. Όπως έκανε γνωστός ο διευθύνοντας σύμβουλος διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι, οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής κατά τη διάρκεια αγώνα του EURO 2024, πλην των αρχηγών, θα πλησιάσει τον διαιτητή δείχνοντας σημάδια ασέβειας ή διαφωνίας, θα τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα.

«Το να είσαι διαιτητής στο σύγχρονο παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο. Ο διαιτητής παίρνει από 200 έως 250 αποφάσεις ανά αγώνα -δηλαδή μία κάθε 22 δευτερόλεπτα- σε δύσκολες και μερικές φορές αμφιλεγόμενες καταστάσεις, υπό τεράστια πίεση, με καθεμία από αυτές να ελέγχεται και να παρακολουθείται ξανά από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες από οπαδούς και ειδικούς. Αυτοί (οι διαιτητές) λαμβάνουν πολλές πληροφορίες από τον Βοηθό Διαιτητή βίντεο (VAR) και είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε και να μοιραστούμε περισσότερες λεπτομέρειες με τους παίκτες και τους προπονητές για να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν πώς ελήφθη η απόφαση.

If captain is a goalkeeper, a teammate can be nominated to approach refs