Η UEFA άναψε κι επίσημα το πράσινο φως ώστε οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο EURO 2024 να ταξιδέψουν στη Γερμανία με ρόστερ έως και 26 ποδοσφαιριστών.

Μεγάλη αλλαγή που θα ανακουφίσει τους προπονητές ενέκρινε η UEFA για το EURO 2024. Όπως είχε γίνει ήδη γνωστό, η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας είχε πάρει την απόφαση να εγκρίνει το αίτημα για αύξηση των παικτών από 23 σε 26 για κάθε ρόστερ ομάδας, κάτι που επισημοποιήθηκε πλέον και από τα «χείλη» της ίδιας της UEFA.

Η σχετική απόφαση προέκυψε έπειτα από προτροπή των προπονητών οι οποίοι θέλουν όσο το δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές στα γήπεδα της Γερμανίας λόγω του βαρύ προγράμματος που χρειάζεται να ακολουθούν οι παίκτες κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

Τελικά η UEFA ανακοίνωσε πως άναψε το πράσινο φως και κάθε ομάδα πλέον μπορεί να διαθέτει 26 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ για το EURO 2024. Όλοι οι ποδοσφαιριστές λοιπόν θα μπορούν να συμπεριληφθούν στο φύλλο αγώνα, σε αντίθεση με το προηγούμενο Euro κατά το οποίο τρεις από τους 26 παίκτες που είχαν κληθεί δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής.

Στη σχετική ενημέρωση η UEFA τονίζει πως οι ομάδες θα μπορούν να καταθέσουν τα ρόστερ με διορία έως τις 7 Ιουνίου, τα οποία μπορούν να διαθέτουν από 23 έως 26 παίκτες.

