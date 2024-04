Η UEFA αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα των προπονητών για τις αποστολές των 26 ποδοσφαιριστών ενόψει του Euro.

Με μια πολύ σημαντική αλλαγή θα διεξαχθεί το Euro της Γερμανίας όσον αφορά τις αποστολές των ομάδων. Στη συνάντηση που έγινε πριν από μερικές εβδομάδες συζητήθηκε το ενδεχόμενο να αυξηθούν τα μέλη των αποστολών που θα έχουν οι προπονητές και από 23 να είναι διαθέσιμοι 26 ποδοσφαιριστές.

Πρόκειται για ένα αίτημα των προπονητών οι οποίοι θέλουν όσο το δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές στα γήπεδα της Γερμανίας λόγω του βαρύ προγράμματος που χρειάζεται να ακολουθούν οι παίκτες κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Το συγκεκριμένο αίτημα εγκρίθηκε από την UEFA και αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας.

Η συγκεκριμένη απόφαση αναμένεται να διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τους προπονητές του Euro και να τους δώσει επιπλέον επιλογές καθώς στο παρελθόν πολλές φορές αναγκάζονταν να «κόβουν» παίκτες πρώτης γραμμής.

