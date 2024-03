Η νέα φανέλα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας για το Euro 2024 έχει σηκώσει έντονες αντιδράσεις λόγω των χρωμάτων του σταυρού. Η θέση του πρωθυπουργού και της Nike.

Μόνο θετικό δεν ήταν το feedback που έλαβε η φανέλα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, με την οποία θα αγωνιστούν οι ποδοσφαιριστές του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στην τελική φάση του Euro 2024. Ο λόγος; Μια εικαστική επιλογή που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Στο πίσω μέρος του γιακά της φανέλας η Nike έβαλε μια... παραλλαγή του Σταυρού του Αγίου Γεωργίου που αντί να είναι κόκκινος σε λευκό φόντο, είναι κόκκινος, μωβ και μπλε, θυμίζοντας κάπως τα χρώματα της φανέλας της LGBTQ σημαίας. Αυτή η version του σταυρού δεν άρεσε σε πολλούς χρήστες των Social Media, ενώ σχολιάστηκε ακόμα και από τον πρωθυπουργό της χώρας.

«Για τις εθνικές σημαίες μας, δεν πρέπει να τις πειράζουμε, επειδή αποτελούν πηγή περηφάνειας, ταυτότητας, του ποιοι είμαστε και είναι τέλειες όπως είναι», ανέφερε ο Ρίσι Σουνάκ.

Rishi Sunak says he "prefers the original" St George's cross, adding, "When it comes to our national flags, we shouldn't mess with them."



Nike changed the colours on the back of the England's shirt collar to nod to the training kit worn by England's 1966 World Cup winners.🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/1P57CYqpGy — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 22, 2024

Από την πλευρά της η Nike εξέδωσε ανακοίνωση που έγραφε: «Είμαστε περήφανοι εταίροι της FA από το 2012, κατανοούμε τη σημασία του Σταυρού του Αγίου Γεωργίου και δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μας να προσβάλουμε, δεδομένου του τι σημαίνει για τους οπαδούς της Αγγλίας. Μαζί με την FA, η πρόθεση ήταν να γιορτάζουμε τους ήρωες του 1966 και τα επιτεύγματά τους. Η επένδυση στις μανσέτες παίρνει τα σημάδια της από τον εξοπλισμό προπόνησης που φορούσαν οι ήρωες της Αγγλίας του 1966, με μια κλίση μπλε και κόκκινου με μωβ. Τα ίδια χρώματα βρίσκονται επίσης σε μια ερμηνεία της σημαίας στο πίσω μέρος του γιακά».

🚨 Nike say in statement that "it was never our intention to offend" with new England kit design and the "intention was to celebrate the heroes of 1966 and their achievements" pic.twitter.com/USqVgJaibs — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 22, 2024

Για τo ζήτημα μίλησε και εκπρόσωπος της FA, o οποίος είπε: «Η χρωματιστή επένδυση στις μανσέτες είναι εμπνευσμένη από τον εξοπλισμό προπόνησης που φορούσαν οι ήρωες της Αγγλίας του 1966 και τα ίδια χρώματα εμφανίζονται και στο σχέδιο στο πίσω μέρος του γιακά, Είμαστε πολύ περήφανοι για τον ερυθρόλευκο σταυρό του Αγίου Γεωργίου - τη σημαία της Αγγλίας. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για τους οπαδούς μας, πώς ενώνει και εμπνέει, και θα εμφανιστεί σε περίοπτη θέση στο Γουέμπλεϊ αύριο -όπως πάντα είναι - όταν η Αγγλία παίξει με τη Βραζιλία».

BREAKING: An FA Spokesperson has said that "the new England 2024 Home kit has a number of design elements which were meant as a tribute to the 1966 World Cup winning team". pic.twitter.com/YoP7WDscgb March 22, 2024

Η φανέλα κοστολογείται 124,99 λίρες για ενήλικες και 119,99 για τα παιδιά. Οι παίκτες της Αγγλίας θα τη φορέσουν για πρώτη φορά στο φιλικό με τη Βραζιλία στο «Γουέμπλεϊ» (23.3),