Η εμψυχωτική ομιλία του Ομοσπονδιακού προπονητή της Γεωργίας, Βίλι Σανιόλ, στα αποδυτήρια μετά την πρόκριση επί του Λουξεμβούργου και ενόψει του τελικού με την Ελλάδα.

Η Γεωργία ήταν σαφώς ανώτερη από το Λουξεμβούργο, επικράτησε με 2-0 στον μεταξύ του ημιτελικό των Play Off του Nations League και προκρίθηκε στον τελικό του «μονοπατιού». Τέσσερα χρόνια μετά την ήττα στον τελικό πρόκρισης με τη Βόρεια Μακεδονία για το Euro 2020 οι Γεωργιανοί θα υποδεχτούν στην Τιφλίδα την Ελλάδα, με στόχο την πρόκριση τους στο Euro 2024 και την παρθενική τους παρουσία σε μεγάλο τουρνουά.

Μετά την πρόκριση επί του Λουξεμβούργου ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Γεωργίας, Βίλι Σανιόλ, έβγαλε ομιλία στους ποδοσφαιριστές του στα αποδυτήρια και τόνισε πως τους θέλει προσγειωμένους και συγκεντρωμένους για τον τελικό με την Ελλάδα.

«Απομένει ένα ημίχρονο πριν το Euro. Σήμερα είχαμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Σε πέντε ημέρες έχουμε το δεύτερο ημίχρονο. Ό,τι κάνετε από τώρα έως την Τρίτη θα έχει θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. Εάν δεν κοιμάστε καλά, αν δεν τρώτε σωστά, αν δεν γυμνάζεστε, θα επηρεάσει το παιχνίδι της Τρίτης. Περιμένω να κάνετε ακριβώς το ίδιο όπως κάνετε από τη Δευτέρα. Μείνετε συγκεντρωμένοι στη δουλειά σας. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνα για να προστατευτείτε από το περιβάλλον. Όλοι είναι χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι, είναι φυσικό, η χώρα πρέπει να το νιώσει. Αλλά εσείς, οι παίκτες, έχετε μια δουλειά να κάνετε την Τρίτη .

Σήμερα, οι οπαδοί μπορεί να πιστεύουν ότι μπορούμε να κερδίσουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά αυτό δεν θα μας βοηθήσει. Το μόνο πράγμα που θα μας βοηθήσει είναι η προσέγγιση, η δουλειά και η συγκέντρωσή σας την Τρίτη», ανέφερε ο Σανιόλ.

🇬🇪🗣️Some interesting words from Willy Sagnol post-match.



"I expect you to have the same approach for the next game, as you had since Monday. Focus on the job"



"Everyone is happy & existed which is normal, the country should be feeling that way, but you have to stay focused." pic.twitter.com/jzVJ21GLFr