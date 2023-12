Ανεξήγητα βογγητά ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του Euro 2024, με την αμηχανία να είναι «ζωγραφισμένη» στα πρόσωπα των παρευρισκομένων.

Ένα... περίεργο βογγητό ακούστηκε την ώρα της κλήρωσης του Euro 2024, με τους παρευρισκόμενους να μην κρύβουν την αμηχανία στους. Ο Τζόρτζιο Μαρκέτι χρειάστηκε να παρέμβει για αυτό το συμβάν και τόνισε: «Υπάρχουν μερικοί θόρυβοι εδώ. Ευτυχώς, τώρα σταμάτησαν».

Φυσικά αυτό το γεγονός έχει γίνει viral στα social media.

Never thought I’d watch Brian Laudrup draw our opponents with porno sounds in the background…



But here we are 😂pic.twitter.com/rv9uvi8n0K