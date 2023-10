Τις χώρες που θα αναλάβουν να διοργανώσουν τα Euro2028 και Euro2032 γνωστοποίησε η UEFA. Δύο συνδιοργανώσεις, τέσσερις χώρες.

Ήταν γνωστό, πλέον είναι και επίσημο. Τα δύο επόμενα Euro, μετά το ερχόμενο στη Γερμανία θα γίνουν αμφότερα με συνδιοργανώσεις. Τόσο το Euro2028, όσο και αυτό του 2032, θα γίνουν με συνδιοργανώσεις, κάτι το οποίο γνωστοποίησε η ίδια η UEFA σήμερα.

Αρχικά, το Euro2028 θα διοργανωθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Το «νησί» αναμένεται να φιλοξενήσει τη μεγάλη ευρωπαϊκή εθνική διοργάνωση το καλοκαίρι του 2028, έχοντας παραδώσει ήδη ένα πλάνο, με τα γήπεδα που θα μπορούν να φιλοξενήσουν τις αναμετρήσεις του τουρνουά, με τον τελικό να αναμένεται φυσικά να διεξαχθεί στο «σπίτι» του ποδοσφαίρου, το «Γουέμπλεϊ».

🇬🇧➕🇮🇪 CONFIRMED: #EURO2028 will take place in the UK and Republic of Ireland! Proposed venues include Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, London (x2) Manchester and Newcastle. Congratulations to our confirmed hosts! pic.twitter.com/elnLbjWgam

Από εκεί και πέρα, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, ανακοίνωσε ότι η Ιταλία και η Τουρκία θα συνεργαστούν για τη διεξαγωγή του Euro2032. Στην ανακοίνωση της, η UEFA αναφέρει ότι οι δύο χώρες έχουν παρουσιάσει 20 γήπεδα, εκ των οποίον θα επιλεγούν τα δέκα (πέντε από την Ιταλία και πέντε από την Τουρκία.

🇮🇹➕🇹🇷 Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of #EURO2032!



The joint bidders presented 20 potential host stadiums, of which 10 will be chosen, five per country, by October 2026. pic.twitter.com/HYonnztmHc