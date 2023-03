Φουλ επίθεση από τον Ντιντιέ Ντεσάν κόντρα στην Ολλανδία, με τους Γάλλους να παρατάσσουν ενδεκάδα με Μπαπέ, Κομάν, Γκριεζμάν και Κόλο Μουανί. Βασικοί οι Ντεπάι και Σιμόν για τους Οράνιε.

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες της Γαλλίας και της Ολλανδίας που αναμετρώνται στο μεγάλο ντέρμπι το δευτέρου ομίλου για την προκριματική φάση του Euro 2024.

Από την πλευρά του ο Ντιντιέ Ντεσάν επέλεξε έναν επιθετικό σχηματισμό, με τους Γκριεζμάν, Μπαπέ, Κομάν και Κόλο Μουανί να βρίσκονται στην ενδεκάδα, τη στιγμή που ο Κούμαν επέλεξε τους Ντεπάι, Μπέργκχαους και Σιμόνς ως επιθετική τριπλέτα.

Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων:

Γαλλία: Μενιάν, Κουντέ, Κονατέ, Ουπαμεκανό, Ερναντές, Τσουαμενί, Ραμπιό, Γκριεζμάν, Κομάν, Μπαπέ, Κόλο Μουανί

Ολλανδία: Σίλεσεν, Τίμπερ, Χερτρούιντα, Φαν Ντάικ, Ακέ, Ντε Ρον, Βαϊνάλντουμ, Τέιλορ, Μπέρχαους, Ντεπάι, Σίμονς

𝐎𝐮𝐫 𝐋𝐈𝐍𝐄-𝐔𝐏 for the big one. 🇫🇷🇳🇱



Let's do this, 𝐋𝐢𝐨𝐧𝐬! 🦁#NothingLikeOranje #FRANED pic.twitter.com/I1ecEeIYk1