Η κάτοχος της Χρυσής Μπάλας και μεγάλο αστέρι της Μπαρτσελόνα, Αλεξία Πουτέγιας, φανερά αππογοητευμένη και δίχως να μπορεί να λυγίσει το πόδι της, μετά την διάγνωση της ρήξης χιαστού που την αναγκάζει να χάσει το Euro.

Η Ισπανίδα που είχε αναδειχθεί κορυφαία και από την FIFA μέσα στο τρέχον έτος, υπέστη τον χειρότερο τραυματισμό στο χειρότερο χρονικά σημείο και το χτύπημα της ατυχίας στην πόρτα της ήταν τέτοιο που δεν μπορούσε να το αποφύγει με τίποτα.

Ρήξη χιαστού η επίσημη διάγνωση και τέλος το Euro του 2022 προτού καν ξεκινήσει για εκείνη...

Μερικές ώρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, η Ισπανία αναγκάζεται να στερηθεί τις υπηρεσίες της Πουτέγιας, η οποία καλείται πλέον να φανεί τρομερά δυνατή, αφού γνωρίζει πολύ καλά πως είναι πρότυπο για πολλά νεαρά κορίτσια με τον τρόπο που στέκεται και με την ποιότητά της στο χώρο του ποδοσφαίρου...

Alexia Putellas has injured her ACL and will miss the women's Euros this summer with Spain.pic.twitter.com/BFs1EXMWES