Η UEFA επιβεβαίωσε την υποψηφιότητα της Ρωσίας στην κούρσα ανάθεσης του Euro 2028 και του Euro 2032, όπως επίσης και της Τουρκίας. Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία και Ιταλία οι άλλες δύο που διεκδικούν αντίστοιχα το κάθε τουρνουά.

Η πρόθεση της Ρωσίας να διοργανώσει ένα από τα επερχόμενα Euro επιβεβαιώθηκε με κάθε επισημότητα. Κόντρα στον αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στις ρωσικές ομάδες εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, η ρωσική ποδοσφαιρική ένωση κατέθεσε φάκελο στην UEFA για το Euro 2028 ή το Euro 2032 και βρίσκεται ανάμεσα στις τέσσερις υποψηφιότητες που έλαβε η ευρωπαίκή συνομοσπονδία στα χέρια της για τα εν λόγω τουρνουά.

Η πρόταση της Ρωσίας, η οποία σύμφωνα με αξιωματούχους της UEFA δεν συγκεντρώνει πιθανότητες ψήφων, πρόσθεσε τυπικά αντίπαλο σε εκείνη του Ηνωμένου Βασιλείου και των ιρλανδικών κρατών για το 2028. Ωστόσο, δεν είναι η μόνη, καθώς επίσημη δήλωση ενδιαφέροντος κατέθεσε και η Τουρκία και μάλιστα για τις δύο προσεχείς διοργανώσεις.

Η τέταρτη υποψηφιότητα που αφορά αποκλειστικά το Euro 2032 είναι αυτή της Ιταλίας, η οποία μέχρι πριν λίγα 24ωρα έμοιαζε να... παίζει μόνη της στην κούρσα διεκδίκησής του.

Η τελική απόφαση της UEFA κατόπιν ψηφοφορίας για την ανάθεση των δύο διοργανώσεων θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο του 2023. Ανάμεσα στα μέλη, πάντως, της εκτελεστικής επιτροπής συγκαταλέγεται και Ρώσος αξιωματούχος, ο Αλεξάντερ Ντουκόβ, ο οποίος είναι επίσης και ο CEO της θυγατρικής πετρελαίου της Gazprom.

Υπενθυμίζεται ότι το Euro 2024 θα διεξαχθεί στη Γερμανία.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Για το Euro 2028:

Για το Euro 2032:

🏟️ UEFA has received declarations of interest to host the 2028 and 2032 editions of the UEFA EURO from four potential bidders following today's deadline.



🗓️ The appointment of hosts for both tournaments will be made in September 2023.